Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 17:00 Uhr

Karlsruhe

Keine Ermittlungen der Bundesanwaltschaft nach Gewalt-Aufruf

Wegen eines Aufrufs zum Umsturz bei einer Corona-Demonstration in Mainz flog der baden-württembergische AfD-Abgeordnete Stefan Räpple aus seiner Fraktion – Ermittlungen des Generalbundesanwalts drohen ihm aber nicht. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einleitung eines Verfahrens seien nicht gegeben, sagte ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. Die Prüfung habe ergeben, dass „bislang keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte“ für Straftaten im Kompetenzbereich der Bundesanwaltschaft vorlägen. Insbesondere ging es um Hochverrat.