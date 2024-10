Keine Brandstiftung bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Anzeige

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) hat die Polizei bisher keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gefunden. Sicher sei derzeit nur, dass das Feuer im ersten Stock des Hauses seinen Anfang genommen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die genaue Brandursache ist den Angaben zufolge weiter unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei dem Brand war am Dienstag eine Person verletzt worden. Das Gebäude in einer dicht bebauten Innenstadtlage brannte laut der Feuerwehr voll aus. Ein Übergreifen auf Nachbargebäude konnte verhindert werden. Das Feuer war den Angaben nach am frühen Abend ausgebrochen und hatte schnell auf das gesamte Gebäude übergegriffen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das gesamte Gebäude bereits lichterloh. Insgesamt waren drei Feuerwachen mit 80 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Polizei an dem Einsatz beteiligt.