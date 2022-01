Mainz

Keine Beute bei Geldautomatensprengung in Mainz

Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Mainz am vergangenen Freitag haben die Täter kein Geld erbeutet. Die Polizei korrigierte am Dienstag ihre ursprünglichen Angaben, wonach es zunächst geheißen hatte, die Täter hätten bei dem Überfall Geld gestohlen.