Ludwigshafe/Speyer

Die Stadt Ludwigshafen plant zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Die Bürger dürften dann zwischen 21.00 und 5.00 Uhr nur noch mit triftigem Grund das Haus verlassen, teilte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitag mit. Ein Entwurf der Allgemeinverfügung sei dem Land geschickt worden, im Laufe des Freitags wollte die Stadt in einer Telefonkonferenz mit dem Land darüber beraten. „Ich hab mir diese Entscheidung nicht sehr leicht gemacht. Ich weiß, was für einen großen Schritt wir gehen“, sagte Steinruck. „Aber ich sehe keine andere Möglichkeit, um die Menschen in meiner Stadt zu schützen.“