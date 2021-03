Keine Änderungen bei Gottesdienst-Regelungen

Bei den anstehenden Gottesdiensten der Kar- und Osterwoche wird es im Bistum Mainz keine weitergehenden Einschränkungen geben. „Ich bin froh und dankbar, dass wir in diesem Jahr Ostern in Gemeinschaft feiern dürfen – wenn auch mit der seit Monaten stark eingeschränkten Zahl an Gottesdienstbesuchern“, teilte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf am Donnerstag mit. Für die Durchführung von Präsenzgottesdiensten würden nach wie vor die strengen Regelungen gelten, die sich bereits bei der Feier der Weihnachtsgottesdienste bewährt hätten.

Präsenzgottesdienste seien für viele Menschen Halt und Stütze in diesen Zeiten und die Ostertage der wichtigste Festkreis für Christen, hieß es weiter. Man feiere in kleinen Gruppen, in großen Räumen, ohne Gesang der Gemeinde, mit Masken, Abstand und Desinfektion. Je nach Entwicklung der Inzidenzwerte in einzelnen Landkreisen könne es unterschiedliche Regelungen geben. Hier müssten sich die Pfarreien mit den örtlichen Behörden abstimmen und dann gegebenenfalls ganz auf Präsenzgottesdienste verzichten.

Das Bistum will die Gottesdienste am Gründonnerstag, Karfreitag, die Osternacht sowie den Gottesdienst am Ostersonntag aus dem Mainzer Dom live auf seiner Internetseite streamen.

