Mainz

Kein Verkehrschaos nach Sperrung der Mainzer Hochstraße

Die seit längerem angekündigte Sperrung eines 1,3 Kilometer langen, maroden Brückenbauwerks in Mainz hat laut Polizei zu keinem Verkehrschaos im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Das teilten die Beamten am Montagvormittag mit. Maximal 10 000 Autos sind nach Angaben der Stadt bislang täglich über die Mombacher Hochbrücke gefahren, nun wurde der Autoverkehr auf andere Routen umgelenkt. Zum Vergleich: Auf der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden sind rund viermal so viele Autos täglich unterwegs.