Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 12:10 Uhr

Nürburg

Kein Start von Mick Schumacher im zweiten Formel-1-Training

Nach der Absage des Formel-1-Auftakttrainings auf dem Nürburgring wird Mick Schumacher in der zweiten Einheit des Tages nicht starten. Der 21-Jährige war am Freitag nur für das erste Freie Training bei Alfa Romeo vorgesehen und sollte sein Debüt an einem Grand-Prix-Wochenende geben. Schumacher war für den Italiener Antonio Giovinazzi eingeplant. Die schlechten Wetterbedingungen machten eine Austragung aber unmöglich. Wie ein Alfa-Romeo-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte, wird Giovinazzi wie geplant für den Rest des Wochenendes wieder hinter das Lenkrad zurückkehren. Das zweite Freie Training soll ab 15.00 Uhr gefahren werden.