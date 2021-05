Kein Radweg an Brücke: Bürgerinitiative ist enttäuscht Nachdem Anfang Mai die Sanierungsarbeiten an der B 49-Brücke südlich von Montabaur begonnen haben, ist endgültig klar, dass entlang der Fahrbahn kein Radweg angelegt wird. Dies hatte eine Bürgerinitiative aus Holler, Untershausen und dem Buchfinkenland seit Jahren gefordert. Entsprechend enttäuscht nahm man den Baubeginn nun zur Kenntnis und warf dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez erneut eine Blockadehaltung vor.

Da die Bundesregierung bis 2023 mehr als eine Milliarde Euro an Fördergeldern zur Verfügung stelle, scheitere der Bau eines Radwegs zwischen Holler und Montabaur nicht am Geld, so die Bürgerinitiative. Nun müsse die neue Landesregierung in Mainz beweisen, dass sie die Verkehrswende wirklich ernst nehme. Der LBM weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass der Bau eines Radwegs entlang der B 49-Brücke aus statischen Gründen nicht möglich sei. Um die Forderung umzusetzen, müsste die komplette Brücke abgerissen und neu gebaut werden, so der LBM. tf