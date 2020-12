Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 15:40 Uhr

Saarbrücken/München

Kein einziger Blitz im Juli im Saarland

Im Juli hat es im Saarland wettermäßig kein einziges Mal geblitzt. Das geht aus Daten des Münchner Unternehmens Nowcast hervor, das mit dem Messsystem unter anderem für den Deutschen Wetterdienst Blitze ortet. Auch deutschlandweit hat es im Juli deutlich weniger geblitzt als üblich: In Deutschland gab es in dem Monat 394 668 Entladungen – so wenige wie noch nie seit Start des Messsystems „Linet“ im Jahr 2006.