Archivierter Artikel vom 02.01.2021, 22:00 Uhr

Otterbach

Kein Corona-Test daheim: Polizei warnt vor Betrügern

Die Polizei in der Pfalz warnt vor Betrügern, die unter dem Vorwand von Corona-Maßnahmen Wohnungen durchsuchen. „Weder Impfungen noch Tests finden ohne Ankündigung und vorangegangenen Abklärungen zu Hause im häuslichen Bereich statt“, erklärten die Beamten am Samstag. Auch Angehörige von Risikogruppen würden nicht unangekündigt von Impfteams besucht. Man solle keine Unbekannten in die Wohnung lassen, die dies als Grund für einen Besuch angeben. Betrüger könnten die Bewohner nicht nur bestehlen, sondern auch deren Gesundheit gefährden.