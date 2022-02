Alzey/Mainz

Kehlmann nimmt Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis entgegen

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann („Die Vermessung der Welt“) ist am Samstag mit dem Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis für sein Gesamtwerk geehrt worden. Der 47-Jährige habe die mit 7500 Euro ausgestattete Ehrung der Stadt Alzey in einer – wegen der Corona-Pandemie – kleinen Feierstunde entgegen genommen, teilte das für Kultur zuständige Ministerium in Mainz mit. „Daniel Kehlmann ist schlicht eine Ausnahmeerscheinung in der Gegenwartsliteratur“, sagte Kultur-Staatssekretär Jürgen Hardeck (parteilos) in seinem Grußwort.