Kaum Zwischenfälle in der Silvesternacht in Rheinland-Pfalz

Meist friedlich und ohne allzu besondere Vorkommnisse feiern die Menschen in Rheinland-Pfalz ins neue Jahr. Die überwiegende Mehrheit befolgt den Behörden zufolge die Corona-Regeln.

Mainz (dpa/lrs). Ruhiger als sonst haben die Menschen in Rheinland-Pfalz in der zweiten Silvesternacht unter Corona-Bedingungen das Jahr 2022 begrüßt. „Die Feierlichkeiten verliefen insgesamt friedlich und ohne herausragende Vorkommnisse“, teilte das Innenministerium mit. Die Polizeipräsidien hatten den Angaben zufolge die Stärken der Dienstgruppen in allen Landesteilen deutlich erhöht. Zusätzlich verstärkt wurden sie durch Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei.

Der Schwerpunkt lag demnach bei der Einhaltung der Corona-Regeln. Bei 380 Personenkontrollen stellte die Polizei landesweit nach einer ersten Bilanz 46 Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung fest, davon 35 Fälle von Missachtung der Kontaktbeschränkungen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen berichtete, dass sich der Großteil der Bevölkerung an die geltenden Beschränkungen gehalten habe. In Koblenz fielen den Beamten acht Menschen auf, die dem Spektrum der Kritiker der Corona-Maßnahmen zugerechnet wurden und sich zum Teil mit Lichterketten behängt hatten.

Wie 2020 galt auch diesmal ein bundesweites Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk. „Auch aus den Vorjahren noch vorhandene oder in Nachbarländern gekaufte Feuerwerkskörper änderten nichts daran, dass Feuerwerk in deutlich geringerem Maße abgebrannt wurde als in den Jahren vor der Pandemie“, teilte das Innenministerium mit.

Ein besonderes Silvesterfest war es diesmal für die Menschen im Ahrtal – ein knappes halbes Jahr nach der Flutkatastrophe. In Ahrweiler schossen Helfer und Bewohner am Ufer der Ahr auf den Resten einer von der Sturzflut zerstörten Brücke Feuerwerksraketen ab.

Völlig ruhig verlief die Silvesternacht dennoch weder für einige Polizisten noch für Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Den Angaben zufolge wurden landesweit 43 Ermittlungsverfahren eingeleitet. In 27 Fällen ging es um Gewalt im öffentlichen Raum. Zwei Mal wurden Ermittlungen wegen der Nutzung gefälschter Impfausweise aufgenommen. Auch der eine oder andere Alkoholsünder am Lenkrad wurde ertappt.

In Wörth (Landkreis Germersheim) schoss ein Mann mit einer Schreckschusswaffe auf Polizisten. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. In Worms wurde eine Fußgängerin von einem Autofahrer sexuell belästigt. Die Polizei Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) berichtete von mehreren vermissten oder herrenlos gefundenen Hunden.

In Urbach, einer Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied, entwendeten Unbekannte ein Rentier als Teil einer Weihnachtsbeleuchtung aus einem Garten. Die gestohlene Figur hat eine Höhe von 1,20 Meter.

Der Brand eines Wohnhauses bescherte der Feuerwehr in Großlittgen (Kreis Bernkastel-Wittlich) eine arbeitsreiche Silvesternacht. Ein Mensch wurde durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt. Die Bewohner hatten den Angaben zufolge vergessen, den Backofen auszuschalten, bevor sie das Haus verließen. Bei der Rückkehr stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest und alarmierten die Feuerwehr, nachdem sie den Brand nicht selbst löschen konnten. Das Feuer dehnte sich aus, später stürzte der Dachstuhl ein. Insgesamt 48 Feuerwehrleute, Rettungskräfte des Roten Kreuzes und Polizisten waren im Einsatz.

Am Neujahrstag entstand bei einem Feuer im Außenbereich der Südpfalzklinik Kandel ein Schaden von etwa 400.000 Euro. Ermittlungen zufolge waren Kleidercontainer in Brand geraten – durch Außentüren sei daraufhin Rauch in Räumlichkeiten der Klinik eingedrungen, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Der Betrieb konnte durch Sicherungssysteme aufrecht erhalten werden. Verletzt wurde niemand.

Ebenfalls am Neujahrstag zogen nach Polizeiangaben rund 2000 Teilnehmende eines „Spaziergangs“ gegen die Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt von Koblenz. Insgesamt gab es 30 Anzeigen und Ordnungswidrigkeiten, weil Demonstrierende sich weigerten, Masken zu tragen oder Abstände einzuhalten, wie eine Sprecherin sagte.

