Mainz

Kaum Verstöße von Vereinen gegen Datenschutz

Die meisten Vereine in Rheinland-Pfalz beachten nach Angaben des rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten den Datenschutz. Wie Dieter Kugelmann am Donnerstag mitteilte, wurde im vergangenen Jahr keine Geldbuße gegen Vereine verhängt, aber vier Verwarnungen und drei Anweisungen ausgesprochen. Es seien insgesamt 25 Meldungen zu Datenpannen eingegangen, darunter etwa der Verlust von Briefen. In 16 Fällen hätten sich Personen gegen einzelne Datenverarbeitungsvorgänge in Vereinen gewandt. Bei vier weiteren Fällen wurde der Landesdatenschutzbeauftragte aufgrund anonymer Hinweise tätig. Nach Angaben der Staatskanzlei gibt es in Rheinland-Pfalz knapp 38 000 eingetragene Vereine.