Mainz

Kaum Verstöße gegen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind in der Nacht zum Sonntag kaum Verstöße gegen die verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des neuen Coronavirus registriert worden. Die Menschen hätten sich überwiegend an die Vorgaben der Behörden gehalten, teilten die Sprecher der Polizeipräsidien auf Anfrage mit. Es sei sehr ruhig in den Innenstädten geworden, nur vereinzelt seien kleinere Personengruppen von den Beamten angetroffen worden.