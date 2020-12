Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 07:30 Uhr

Mainz

Kaum noch Selbstanzeigen zu Steuerhinterziehung im Ausland

Die Finanzbehörden in Rheinland-Pfalz haben im ersten Halbjahr nur noch sechs Selbstanzeigen zu ausländischen Kapitalanlagen erhalten. Aufgrund dieses Rückgangs werde auf die Fortführung der Statistik über die Abschlagszahlungen verzichtet, teilte eine Sprecherin des Finanzministeriums mit. Insgesamt – also auch mit Steuerhinterziehungen ohne Transfers ins Ausland – gingen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 337 Selbstanzeigen bei den Finanzämtern ein.