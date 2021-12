Frankfurt/Main

Kaum noch Datenklau an Geldautomaten in Rheinland-Pfalz

Datendiebe haben an Geldautomaten in Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 kaum noch zugeschlagen. Gerade einmal zwei Fälle von Manipulationen an Geldautomaten zählte die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme von Januar bis einschließlich November in dem Bundesland. Im benachbarten Saarland gab es den Angaben zufolge gar keinen solchen „Skimming“-Fall.