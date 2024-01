Internet

Mainz/Saarbrücken

Kaum Gratis-WLAN: Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz und Saarland

Bahnreisende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können nur an einem Prozent der Bahnhöfe kostenfreies WLAN nutzen. Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Interessenverbandes Allianz pro Schiene hervor. In Rheinland-Pfalz gab es 2023 demnach nur an sechs Bahnhöfen freien Internetzugang, im Saarland an nur einem.