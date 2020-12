Archivierter Artikel vom 19.05.2020, 15:10 Uhr

Kaum Beanstandungen in Saar-Schlachthöfen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland kann nach Ansicht des Verbraucherschutzministeriums zufrieden mit Hygiene- und Arbeitsschutz in der Fleischindustrie sein. Bei Kontrollen in 17 fleischverarbeitenden Betrieben in der vergangenen Woche habe es lediglich ein Mal Beanstandungen aufgrund mangelnder Hygiene gegeben, berichtete Staatssekretär Sebastian Thul (SPD) am Dienstag in Saarbrücken. Schon vor Corona hätten hier durchweg sehr hohe Standards geherrscht, Desinfektionsschleusen seien gang und gäbe. Deshalb seien diese Unternehmen sehr gut vorbereitet gewesen und hätten keine strengeren Arbeits- und Hygienemaßnahmen einführen müssen.