Kaufverpflichtung: Ajorque verlässt Mainz 05 endgültig

Mainz (dpa/lrs). Nur wenige Wochen nach seiner Leihe zu Stade Brest spült der Verkauf von Ludovic Ajorque weitere Millionen in die Kasse des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Wie der «Kicker» berichtet, ist die Kaufverpflichtung für den französischen Stürmer nach nur drei Einsätzen in Brest bereits in Kraft getreten. Zuerst hatte die «Allgemeine Zeitung» Mainz (AZ) berichtet.

In der «AZ» bestätigte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel die feste Verpflichtung Ajorques durch den französischen Erstligisten. «Es war der Wunsch des aufnehmenden Vereins, zunächst eine Leihe zu tätigen mit Kaufoption, die unter bestimmten Umständen verpflichtend greift. Bei Ludo sind die Bedingungen für eine Kaufverpflichtung jetzt schon eingetreten», sagte der 61-Jährige.

Weitere Bonuszahlungen möglich

Nach Angaben des «Kicker» sollen die Rheinhessen erneut zwei Millionen Euro aus Brest bekommen. Diese Summe war bereits als Leihgebühr im Sommer fällig geworden. Die Summe könnte durch entsprechende Boni noch um eine weitere Million steigen. Zudem sollen die Mainzer dank einer Klausel bei einem Weiterverkauf Ajorques finanziell beteiligt werden.

Der 30-Jährige war im Januar 2023 nach Mainz gewechselt. Vor zwei Monaten verließ er auf eigenen Wunsch den Bundesligisten und ging per Leihe zurück in die Heimat. Bei den Mainzern hatte er eigentlich noch einen Vertrag bis zum Juni 2026.