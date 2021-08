Trier

Katze grausam verstümmelt

Ein unbekannter Täter hat eine Katze enthauptet und den Rumpf des Tieres auf einem Radweg zwischen Schweich (Kreis Trier-Saarburg) und Trier abgelegt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte ein Mann aus dem Trierer Stadtteil Ehrang/Quint als Katzenbesitzer ausfindig gemacht werden. Ihm zufolge hatte das Tier am Donnerstagabend das Haus verlassen und sei nicht wie üblich in der Nacht zurückgekehrt.