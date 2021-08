Mainz

Katastrophenregion: Rotes Kreuz bei Kita- und Schulstart

Das Rote Kreuz hat am Mittwoch ein Soforthilfe-Förderprogramm für Kita- und Schulanfänger in der Katastrophenregion gestartet. Familien in den betroffenen Kreisen Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und Vulkaneifel können pro Kind eine Soforthilfe von 100 Euro erhalten und eine zusätzliche Haushaltsbeihilfe von 300 Euro beantragen. Die Soforthilfen wurden aus Spendengeldern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) finanziert.