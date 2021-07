Mainz

Katalysatoren-Klau nimmt zu: Fälle auch in Rheinland-Pfalz

In Deutschland werden immer mehr Katalysatoren aus Fahrzeugen gestohlen. „Nach der ersten Jahreshälfte 2021 hat die ADAC Straßenwacht fast so viele Fälle festgestellt wie im gesamten letzten Jahr“, sagte Unternehmenssprecher Andreas Hölzel. Allein 2020 zählte der Automobilclub bundesweit 420 Kat-Diebstähle – und die Dunkelziffer ist hoch. In Katalysatoren sind wertvolle Metalle enthalten. Für ein gebrauchtes Teil bekommen Diebe beim Recycler mehrere hundert Euro.