Mainz

Kastanie als Baustoff: Land fördert Uni-Neubau in der Pfalz

Bauen mit heimischer Edelkastanie – das Holz des besonders in der Pfalz verbreiteten Baumes soll bei der Errichtung eines neuen Forschungsgebäudes in Eußerthal (Kreis Südliche Weinstraße) als klimafreundlicher und effizienter Baurohstoff zum Einsatz kommen. Das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium teilte am Dienstag mit, dass es den Neubau der Ökosystem-Forschungsanlage Eußerthal als Projekt der Universität Koblenz-Landau mit 200.000 Euro fördern werde. Dort soll die gewässerökologische Forschung der Uni vorangetrieben werden.