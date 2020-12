Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 03:20 Uhr

Bexbach

Karnevalssession startet am 11.11. erstmals digital

Karnevalisten in Deutschland schalten sich zum Start in die neue Session am heutigen 11.11. erstmals digital zusammen. Denn närrisches Feiern auf Plätzen und Straßen, wie sonst in den Hochburgen üblich, fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Der Bund Deutscher Karneval (BDK) lädt Narren rund um den offiziellen Startschuss um 11.11 Uhr zu einem Live-Stream ein. „Wir wollen den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagte BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess im saarländischen Bexbach.