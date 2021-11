Mainz

Karnevalsauftakt in Mainz verläuft weitgehend friedlich

In der Karnevalshochburg Mainz ist die erste Nacht der neuen Session nach Angaben der Polizei ohne größere Zwischenfälle verlaufen. „Die Nacht war überwiegend ruhig“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Nach Angaben der Polizei hatten Einsatzkräfte verstärkte Präsenz in der Innenstadt gezeigt.