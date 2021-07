Hoppstädten-Weiersbach/Nohfelden

Kanister mit gefährlichen Chemikalien illegal entsorgt

Unbekannte haben dutzende Kanister mit Chemikalien sowie Kunststoffabfälle illegal in der Nähe eines Steinbruchs im Kreis Birkenfeld entsorgt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befanden sich in den entdeckten Industriekanistern zum Teil höchst gefährliche Chemikalien – etwa Säuren und Laugen. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge davon aus, dass 55 Behälter mit gefährlichen Stoffen in der zweiten Junihälfte zwischen Hoppstädten-Weiersbach und dem saarländischen Nohfelden (Kreis St. Wendel) entsorgt wurden.