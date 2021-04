Landau

Kaninchen in Dromedar-Gehege geworfen: Verdächtige gefunden

Nach dem Wurf eines Kaninchens ins Dromedar-Gehege des Landauer Zoos hat die Polizei eine Verdächtige ermittelt. Durch „umfangreiche Ermittlungsarbeit und mediales Interesse“ habe die Identität der Frau festgestellt werden können, teilte die Polizei am Samstag mit. Das bei dem Vorfall am Ostersonntag verletzte Tier muss demnach weiterhin medizinisch versorgt werden, „befindet sich allerdings in der Obhut eines Veterinärs auf dem Weg der Besserung“.