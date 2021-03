Mainz/Hamburg

Kandidatencheck zur Landtagswahl bei abgeordnetenwatch.de

Die Parteien haben ihre Positionen zur Landtagswahl am Sonntag deutlich gemacht – wie aber stehen ihre Direktkandidaten in den 52 Wahlkreisen zu aktuellen Themen? Eine Antwort auf diese Frage gibt die Website kandidierendencheck.de, ein Projekt des Portals Abgeordnetenwatch. Dort haben bislang 58 Prozent von 382 Kandidatinnen und Kandidaten ihre Antworten zu 19 landespolitisch relevanten Thesen eingestellt, wie Projektleiterin Ghasal Falaki am Donnerstag mitteilte. Nutzer der Web-Anwendung können dann feststellen, welcher Direktkandidat am ehesten mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmt.