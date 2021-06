Kaiserslautern

Kampf gegen Hundehäufchen: Kaiserslautern zeigt Flagge

Mit kleinen Fähnchen auf Hundehaufen will die Stadt Kaiserslautern stärker auf das Problem der tierischen Hinterlassenschaften aufmerksam machen. „Wir wollen mit dieser äußerst unappetitlichen Aktion jedem deutlich machen, wie störend bis ekelerregend das Thema Hundekot erlebt wird“, sagte Bürgermeisterin Beate Kimmel einer Mitteilung von Montag zufolge. „Schuld an dem Dilemma tragen die Zweibeiner am hinteren Ende der Leine.“ Trotz kostenloser Beutel fänden sich immer wieder Haufen auf Flächen, die von der Stadt oder Privatleuten sauber gehalten würden. Die Kommune kündigte eine „Hundekotbeflaggung“ vom 21. Juni bis 16. Juli an.