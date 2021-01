Prüm

Kampf gegen Corona: Wintersportgebiete in der Eifel gesperrt

Um in der Corona-Pandemie Menschenansammlungen zu vermeiden, sind in der Eifel Wintersportgebiete gesperrt worden. Wie die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm sowie Polizei und die Verbandsgemeinde Prüm am Donnerstag mitteilten, sind die Zufahrten zu den Gebieten „Schwarzer Mann“ und „Wolfsschlucht“ zurzeit nicht passierbar. Auch Parkplätze in den Bereichen seien nicht geöffnet, hieß es. Die Einhaltung der Regelung wird demnach am kommenden Wochenende unter anderem von der Polizei kontrolliert. Gegebenenfalls werden den Angaben zufolge auch weiträumigere Absperrungen eingerichtet.