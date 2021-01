Saarbrücken

Kampf gegen Corona Hauptthema im Saar-Landtag

Die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie beherrscht die Plenarsitzung des saarländischen Landtages an diesem Freitag (09.00 Uhr) in Saarbrücken. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wird in einer Regierungserklärung über die erneute Verschärfung und Verlängerung der Maßnahmen informieren. Zunächst bis zum 14. Februar gilt eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften. Auch die Schulen bleiben bis dann grundsätzlich geschlossen.