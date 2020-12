Kampf gegen Corona: Ärzte fordern weitergehende Maßnahmen

Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 16:10 Uhr

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus fordern die saarländischen Kassenärzte im Saarland einen „kompletten Shutdown“ des öffentlichen Lebens für die nächsten zwei Wochen. „Es ist nicht mehr Zeit genug für Trippelschritte“, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Saarland am Montag mit. Es müsste „entschlossene drastische Maßnahmen“ von der Politik geben, „wie sie zum Beispiel in Österreich ergriffen wurden.

In Österreich gelten seit Montag Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen sollen nur noch mit sehr triftigem Grund ihr Haus oder ihre Wohnung verlassen. Viele Geschäfte sind geschlossen. Auch der Flugverkehr wird runtergefahren.

Mit einem „Shutdown“ (dem Herunterfahren) könne man im Saarland die Ausbreitung der Sars-CoV-2-Infektionen eindämmen und verlangsamen, teilte der Vorstandsvorsitzende der KV, Gunter Hauptmann, mit. Dies sei auch „zum Schutz der besonders vulnerablen Patientengruppen und auch zum Schutz der im Gesundheitswesen Tätigen“ notwendig.

Die Zahl der bestätigten Coronafälle war am Sonntagabend auf rund 80 Fälle gestiegen. Im Saarland sind seit Montag Schulen und Kitas geschlossen. An den Grenzen zu Frankreich und Luxemburg gibt es Einreisekontrollen. Zudem sind seit Samstag Schwimmbäder, Kinderindoorhallen, Discos, Bars, Clubs und Bordelle in dem Land dicht.

Das Saarland sieht sich an der Grenze zum Corona-Risikogebiet Grand Est in Frankreich besonderen Herausforderungen im Kampf gegen das Coronavirus ausgesetzt.