Mainz

Kampf gegen Blutkrebs: Auszeichnung für engagierte Schulen

Die DKMS und Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) zeichnen heute in Mainz drei rheinland-pfälzische Schulen aus, die sich besonders im Kampf gegen Blutkrebs engagiert haben. Junge Menschen haben laut DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) als mögliche Stammzellenspender eine große Bedeutung, da sie in der Regel gesund sind und aus medizinischen Gründen besonders häufig für eine Spende in Betracht kommen. Aus diesem Grund registriert die DKMS an weiterführenden Schulen in ganz Deutschland Schülerinnen und Schüler. Seit 2008 gibt es derartige Projekte auch in Rheinland-Pfalz.