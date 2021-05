Mainz

Kampagne „Wasser. Läuft“: Informationen zu Trinkwasser

„Wasser. Läuft“: Unter diesem Motto soll eine neue Kampagne die Bürger in Rheinland-Pfalz und Hessen über den Ursprung und die Bedeutung von Trinkwasser informieren. Für die meisten Menschen komme das kühle Nass selbstverständlich aus dem Hahn, teilte der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz (LDEW) am Donnerstag in Mainz mit.