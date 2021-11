Mainz

Kammern appellieren: Kontakte wegen Corona einschränken

Landesärzte- und Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz rufen angesichts der drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen die Menschen dazu auf, Kontakte zu anderen einzuschränken. „Die Situation wird sich in den nächsten Wochen nur verschlimmern, wenn wir jetzt nicht alle gemeinsam freiwillig Kontakte reduzieren, Abstand halten und Maske tragen“, sagte der Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, Markus Mai, am Freitag. „Wenn die Entwicklung in diesem Tempo voranschreitet, werden wir die vierte Corona-Welle nicht brechen, wir werden darin untergehen.“