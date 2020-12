Archivierter Artikel vom 30.03.2020, 16:30 Uhr

Kammer fordert Belastungsbonus für Pflegekräfte

Trier/Mainz (dpa/lrs) – Der Präsident der Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz, Markus Mai, hat einen Belastungsbonus für alle Pflegekräfte in der Corona-Krise von mindestens 500 Euro gefordert. Pflegekräfte, die nachweislich an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt seien, sollten zusätzlich noch einmal 500 Euro erhalten, sagte Mai am Montag dem volksfreund.de, dem Internetangebot des „Trierischen Volksfreund“. „Diese Pflegekräfte haben nicht nur wie alle eine hohe Belastung sondern auch ein erhöhtes Risiko.“ Mit solchen staatlichen Bonus-Zahlungen könne die Gesellschaft dem Pflegepersonal echte Wertschätzung entgegenbringen. „Sie würde damit zeigen, dass sie nicht nur klatscht, sondern die Arbeit der Pflegekräfte auch tatsächlich honoriert.“