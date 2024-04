Kaltfront erreicht Rheinland-Pfalz und Saarland

Anzeige

Offenbach (dpa/lrs) – Eine Kaltfront beschert Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen klassisches Aprilwetter. Am Dienstag sind Höchstwerte zwischen 8 Grad in Hochlagen und 12 Grad entlang des Rheins zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Dabei ist es stark bewölkt bis bedeckt und immer wieder kann es Schauer und kurze Graupelgewitter geben. In Hochlagen sei zunächst auch Schneeregen oder Schnee möglich.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt bei einzelnen Schauern. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 3 Grad, in der Eifel und im Hunsrück vereinzelt um 0 Grad. Der Trend aus Wolken, Schauern und Gewittern setzt sich auch am Mittwoch fort, mit Höchsttemperaturen von 9 bis 12 Grad, in höheren Lagen um 7 Grad. Dabei weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Donnerstag wird es laut DWD wolkig bis stark bewölkt. Wieder fällt vereinzelt schauerartiger Regen, im Bergland mit Schnee. Es besteht Glättegefahr.

Vorhersage DWD