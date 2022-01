Kaiserslautern

Kaiserslauterns Huth wechselt zum Halleschen FC

Stürmer Elias Huth verlässt den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und schließt sich Liga-Konkurrent Hallescher FC an. Das gaben die Pfälzer am Freitagmittag bekannt. Der 24-Jährige wechselte im Sommer 2018 auf den Betzenberg und lief seitdem in 66 Drittligapartien, in denen er fünf Treffer für den FCK erzielte, für die Roten Teufel auf. In der Saison 2019/20 war Huth an den FSV Zwickau ausgeliehen. Dort erzielte der Angreifer in 31 Partien 14 Tore.