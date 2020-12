Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 14:20 Uhr

Kaiserslautern

Kaiserslauterns Fußballprofi Matuwila wechselt nach Angola

Innenverteidiger José-Junior Matuwila verlässt endgültig den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Der in der Rückrunde 2019/2020 an Rot-Weiss Essen ausgeliehene Innenverteidiger läuft künftig für den angolanischen Rekordmeister Petro de Luanda auf, wie der FCK am Freitag mitteilte. Matuwila war im Sommer 2019 von Energie Cottbus an den Betzenberg gewechselt und bestritt für die Roten Teufel zehn Drittligaspiele. Der 28-Jährige ist in Bonn geboren, seine Eltern stammen aus Angola.