Kaiserslautern

Kaiserslauterner Leichenfund: Tatverdächtiger wieder frei

Im Fall der unbekannten toten Frau in Kaiserslautern ist ein Tatverdächtiger wieder freigelassen worden. Die Staatsanwaltschaft gehe derzeit davon aus, dass kein dringender Tatverdacht gegen den 31-Jährigen mehr besteht, sagte ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern am Dienstag. Das heiße aber nicht, dass er nicht möglicherweise doch an der Tat beteiligt gewesen sei. „Aber die Gründe reichen nicht aus, um ihn weiter in U-Haft zu halten“, sagte der Sprecher. Er sei am Montagabend entlassen worden.