Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 15:50 Uhr

Kaiserslautern will Erfolgsserie in Halle fortsetzen

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern will am Mittwoch (19.00 Uhr) beim noch abstiegsbedrohten Halleschen FC in der Erfolgsspur bleiben. Der FCK hat nach der Corona-Pause 17 Punkte aus neun Partien geholt und will diese gute Serie auch an der Saale fortsetzen, wie Coach Boris Schommers am Dienstag betonte. Durch die vielen Spiele in den vergangenen Wochen hatte er eine gute Möglichkeit, das potenzielle Personal für die kommende Saison zu begutachten.