Kaiserslautern will Drittliga-Fehlstart verhindern

Der 1. FC Kaiserslautern will in der 3. Fußball-Liga am Sonntag (13.00 Uhr) bei Tabellenführer Viktoria Berlin einen kompletten Fehlstart in die neue Saison verhindern und den ersten Saisonsieg einfahren. Bislang blieben die Pfälzer in allen drei Pflichtspielen der Saison ohne eigenen Treffer. Dies soll sich beim mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien stark gestarteten Aufsteiger ändern.