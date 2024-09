Anzeige

Regensburg (dpa/lrs) – Die Sieglos-Serie des 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga geht in die Verlängerung. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang kam beim Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei waren die «Roten Teufel» die bessere Mannschaft und hatten einige Chancen. Aber es reichte nicht zum dritten Saisonsieg. Stattdessen sind es nun bereits vier sieglose Partien in Folge.

Besonders in der ersten Hälfte waren die Lauterer spielerisch klar besser und der Gegner überfordert. Doch die Regensburger Abwehr, die in dieser Saison schon 16 Gegentore kassierte, präsentierte sich diesmal stabil. Und das, obwohl Lautern stark begann.

Fußball: 2. Bundesliga, Jahn Regensburg – 1. FC Kaiserslautern, 7. Spieltag, Jahnstadion Regensburg. Markus Anfang, Trainer von Kaiserslautern, steht am Spielfeldrand. (zu dpa: «Kaiserslautern weiter sieglos – Remis beim Tabellenletzten») Foto: Armin Weigel/DPA

Ragner Ache hatte nach zwei Minuten die erste Großchance und traf kurz nach der Pause (47. Minute) den Innenpfosten. Marlon Ritter sorgte mit seinem Freistoß (17.) für Gefahr und Dickson Abiamas Kopfball (50.) wurde erst auf der Linie geklärt. Wenig später Glück auf der Gegenseite, als Christian Kühlwetters (50.) Kopfball nur an der Latte landete. Es wäre das erst zweite Regensburger Saisontor überhaupt gewesen.

Fußball: 2. Bundesliga, Jahn Regensburg – 1. FC Kaiserslautern, 7. Spieltag, Jahnstadion Regensburg. Felix Gebhardt von Regensburg (r) und Jannis Heuer von Kaiserslautern am Ball. (zu dpa: «Kaiserslautern weiter sieglos – Remis beim Tabellenletzten») Foto: Armin Weigel/DPA