Kaiserslautern

Kaiserslautern voller Vorfreude auf das Derby gegen Waldhof

Die Vorfreude auf das Südwest-Derby in der 3. Fußball-Liga gegen Waldhof Mannheim ist beim 1. FC Kaiserslautern riesengroß. Zudem steht der neue Cheftrainer Jeff Saibene, seit knapp einer Woche im Amt, vor seinem ersten Heimspiel im Fritz-Walter-Stadion. „Wie ich in den vergangenen Tagen bemerkt habe, ist diese Partie ein spezielles Spiel. Es gibt zu diesem Derby viele Bilder im Internet. Die habe ich mir auch selbst angeschaut“, sagte der Luxemburger am Donnerstag.