Fußball: 2. Bundesliga, Jahn Regensburg - 1. FC Kaiserslautern, 7. Spieltag, Jahnstadion Regensburg. Trainer Markus Anfang von Kaiserslautern steht vor dem Spiel im Stadion. (zu dpa: «Kaiserslautern verliert Test in Freiburg») Foto: Armin Weigel/DPA

Freiburg (dpa/lrs) – Die Negativserie des 1. FC Kaiserslautern hält auch in der Länderspielpause an. Nach zuvor fünf sieglosen Partien in der 2. Fußball-Bundesliga verloren die Pfälzer trotz einer ordentlichen Leistung das Testspiel beim SC Freiburg mit 1:2 (0:1) und warten damit weiter auf ein Erfolgserlebnis.

Maximilian Philipp erzielte in der 41. und 75. Minute die Tore für den Bundesliga-Vierten aus Freiburg. Den Gästen gelang durch Jannis Heuer (82.) nur noch der Anschlusstreffer. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

FCK-Trainer Markus Anfang wechselte in der zweiten Halbzeit gleich siebenmal. Unter anderem durfte sich Torwart Oscar Linnér erstmals zeigen. Der 27 Jahre alte Schwede, der momentan vereinslos ist, absolviert derzeit ein Probetraining beim Zweitligisten.