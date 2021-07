Frankfurt/Main

Kaiserslautern und Saarbrücken starten samstags in Saison

Die Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Saarbrücken werden am 24. Juli in die neue Saison starten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag in Frankfurt mit. Die Roten Teufel empfangen Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig, Saarbrücken reist zum Aufsteiger TSV Havelse. Beide Partien beginnen um 14.00 Uhr. Am zweiten Spieltag tritt der 1. FC Kaiserslautern am 31. Juli (14.00 Uhr) beim SV Meppen an, Saarbrücken empfängt daheim zur gleichen Zeit Waldhof Mannheim.