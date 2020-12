Archivierter Artikel vom 17.05.2020, 11:00 Uhr

Die zentrale Ausländerbehörde für das beschleunigte Fachkräfteverfahren wird ab 2021 in Kaiserslautern angesiedelt. Die pfälzische Stadt übernimmt damit viel Verantwortung – und interpretiert die Wahl auch als Lob für bisher geleistete Arbeit.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nächster Halt: Kaiserslautern. Die pfälzische Stadt wird vom 1. Januar 2021 zentral zuständig sein für das beschleunigte Verfahren zur Einwanderung von Fachkräften im Bundesland. Nachdem das Integrationsministerium und die Kommune eine entsprechende Grundsatzvereinbarung unterzeichnet haben, bereitet sich Kaiserslautern mit Nachdruck auf die Aufgabe vor. Perspektivisch werde etwa eine Aufstockung des Personals erforderlich sein, sagte Stadtsprecherin Charlotte Lisador der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir gehen davon aus, dass dafür mittelfristig bis zu acht zusätzliche Stellen benötigt werden“, meinte sie. Personal- und Sachkosten werden durch das Land erstattet, soweit sie nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckt sind. Die Stadt mit rund 100 000 Einwohnern interpretiert die Wahl auch als Lob für die bisher geleistete Arbeit ihrer Behörde. Für die kommende Herausforderung sieht sich Kaiserslautern sehr gut aufgestellt. Er freue sich, dass die Kommune für ganz Rheinland-Pfalz einen Beitrag dazu leisten könne, die Zuwanderung von gut ausgebildeten Menschen aus dem Ausland zu erleichtern, sagte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) unlängst.

„Rheinland-Pfalz braucht deutlich mehr Fachkräfte“, betont Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne). Die Ausländerbehörde in Kaiserslautern übernimmt zu Jahresbeginn die Aufgaben aus dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Bis dahin sind noch alle 36 Ausländerbehörden im Land zuständig.

Das neue Gesetz sieht vor, dass zum Beispiel ein Kfz-Meister einen Arbeitsvertrag mit einem Mechatroniker im Ausland abschließt und von diesem eine Vollmacht für das beschleunigte Einwanderungsverfahren erhält. Er legt der Ausländerbehörde Dokumente zur beruflichen Qualifikation vor. Diese werden von der für die Anerkennung zuständigen Stelle geprüft, etwa von der Handwerkskammer oder bei Gesundheits- und Pflegeberufen das Landesversorgungsamt (LSJV).

Wird eine Gleichwertigkeit festgestellt, ergeht ein positiver Bescheid. Ansonsten ist eine Nachqualifizierung möglich. Nach festgelegten Fristen kann schließlich die Ausländerbehörde die Zustimmung für ein Visum zur Einreise geben.

Und warum Kaiserslautern? Die Ausländerbehörde habe unter anderem umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Hochschulen, sagt Lisador. „Außerdem besteht seit langem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Land.“ Die Ausländerbehörde beriet Rheinland-Pfalz etwa bei der Umsetzung der Folgen des Brexit.

Auch in Sachen Digitalisierung bewege sich die Ausländerbehörde in der pfälzischen Stadt schon lange auf hohem Niveau. „Schon früh wurden dort die Arbeitsabläufe digitalisiert“, erzählt Lisador. So werde seit langem mit elektronischer Aktenführung und Bezahlsystemen gearbeitet. „Termine werden überwiegend elektronisch vereinbart.“

Am 1. März war das neue Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften wirksam geworden – die Landesregierung hofft, dass mehr Menschen in Handwerksberufen oder in der Kranken- und Altenpflege nach Rheinland-Pfalz kommen. Nach der bisherigen Gesetzeslage kamen im vergangenen Jahr etwa 1100 Fachkräfte aus dem Ausland nach Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2018 kamen 1750 ausländische Fachkräfte.

Wie viele es künftig sein werden, weiß keiner. Die Behörden schätzen, dass es doppelt so viele sein könnten. „Es gibt hohe Erwartungen von Unternehmen an dieses Gesetz“, sagte Spiegel im Februar. „Jetzt wird sich im Stresstest zeigen, ob diese Erwartungen erfüllt werden.“