Kaiserslautern setzt Trainingsbetrieb bis 19. April aus

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach der Aussetzung des Spielbetriebs in der 3. Fußball-Liga bis zum 30. April hat der 1. FC Kaiserslautern seine Profi-Mannschaft und alle Mitarbeiter für knapp fünf Wochen in Heimarbeit geschickt. „Wir werden den Betrieb beim FCK aufrecht halten, jedoch auf das Nötigste herunterfahren“, sagte Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt am Dienstag.