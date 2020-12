Archivierter Artikel vom 02.06.2020, 16:10 Uhr

Kaiserslautern setzt gegen 1860 auf Leistungssteigerung

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Im ersten Geisterspiel der 120-jährigen Vereinsgeschichte auf dem Betzenberg will sich der 1. FC Kaiserslautern mit einem Erfolgserlebnis gegen 1860 München im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga weiter Luft verschaffen. In der Partie an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) bleiben die Ränge im Fritz-Walter-Stadion wegen der Corona-Krise leer. „Das ist natürlich bitter. Fußball lebt von Emotionen“, sagte FCK-Trainer Boris Schommers am Dienstag. „Wir haben unsere tolle Kulisse nicht hinter uns, aber das ist die aktuelle Situation und die müssen wir so annehmen.“