Kaiserslautern setzt Aufschwung in 3. Liga fort

Der 1. FC Kaiserslautern hat 11. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat den dritten Sieg in Folge eingefahren. Beim Tabellenletzten TSV Havelse gelang dem FCK am Samstag beim 6:0 (4:0) ein Kantersieg.

Vor 1986 Zuschauern in der HDI-Arena in Hannover war die über die komplette Spieldauer einseitige Partie schon nach den ersten 45 Minuten entschieden. Marlon Ritter (11. Minute), Kevin Kraus (17.), Mike Wunderlich (30.) und Philipp Hercher (43.) schossen die auch in der Höhe verdiente Pausenführung für Kaiserslautern heraus. Nach Wiederbeginn sorgte Daniel Hanslik mit einem Doppelpack (48., 56.) für den Endstand.

